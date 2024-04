Apple entwickelt gerade „das nächste große Ding“

Das Elektroauto von Apple ist gescheitert, doch laut Mark Gurman von Bloomberg, hat Apple bereits eine Idee für „das nächste große Ding“. Es sind wohl Roboter.

Um genau zu sein, arbeitet Apple mit einem Team an Robotern für den Haushalt und es gibt mehrere Projekte. So soll man an einem kleinen Hausroboter arbeiten, der einem in den eigenen vier Wänden folgt und etwas an Amazon Astro erinnert.

Ein kleiner Roboter mit Display für den Tisch sei auch in Entwicklung und Apple war auch mal an einem richtigen Roboter für Haushilfe dran, dieser allerdings noch zu komplex für dieses Jahrzehnt. Doch wie realistisch ist ein Roboter von Apple?

Wir befinden uns noch ganz am Anfang der Entwicklung, so die Quelle, Apple ist in einer experimentellen Phase. Es könnte also auch mit etwas weniger ambitionierten Projekten losgehen, grundsätzlich scheint der Wohnraum spannend zu werden.

Apple blickt nach dem gescheiterten Auto nämlich auf ein Problem, denn man benötigt neue Bereiche für Wachstum in Zukunft. Die Vision ist eher eine Nische und da schadet es nicht, wenn man einen ganz neuen Bereich erforscht. Haben Roboter das Potenzial dafür? Wenn man Elon Musk glaubt, dann wird das so sein.

