Bisher nur Konzept: Volkswagen zeigt neue Version des ID Buzz

Volkswagen hat im Rahmen des „World Design Day“ ein neues Konzept des ID Buzz gezeigt und wollte über Twitter wissen, ob man sowas weiter verfolgen soll. Es ist eine Mischung aus Bus und Truck, der in der Planungsphase auf dem Tisch lag.

Wie wir mittlerweile wissen, haben es nur zwei Versionen des VW ID Buzz in die Serie geschafft, weitere Ableger wären aber möglich. Wobei ich in diesem Fall eher davon ausgehe, dass so ein VW ID Buzz in erster Linie in den USA beliebt wäre:

Man merkt jedenfalls, dass Volkswagen den ID Buzz seit der Ankündigung sehr oft in sozialen Medien platziert. Vor allem in den USA wirbt man viel mit dem Elektro-Bulli, das könnte neben dem ID.4 ein wichtiges Modell für den US-Markt werden.

