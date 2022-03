Volkswagen hat heute den VW ID Buzz offiziell vorgestellt, das vierte Elektroauto, welches die bekannte MEB-Plattform nutzt. Der Name des Konzepts kam aber so gut an, dass sich die Volkswagen AG dazu entschieden hat, dass dieser bleibt.

VW ID Buzz kommt 2022 auf den Markt

Der VW ID Buzz kommt noch 2022 in Europa auf den Markt, in den USA wird er erst 2024 starten. Außerdem gibt es zum Start auch große nur die Pro-Version, die mit dem üblichen 77 kWh großen Akku ausgestattet ist. Eine Pure-Version mit dem kleineren Akku, wie wir sie vom ID.3 oder ID.4 kennen, kommt dann erst später.

Die Basisversion des VW ID Buzz kommt auf die üblichen 150 kW (204 PS), hier ist allerdings schon bei 145 km/h Schluss. Dafür wird am Schnelllader mit bis zu 170 kW geladen und an der Wallbox daheim (oder AC-Ladesäule) sind 11 kW möglich.

Parallel zum normalen VW ID Buzz wird es übrigens auch einen VW ID Buzz Cargo geben, der laut Volkswagen „für zwei Europaletten“ Platz bietet. Beide Modelle sind für Herbst 2022 geplant, es war vor dem Event heute mal von September die Rede.

Beide Buzz-Modelle werden im Werk in Hannover gebaut und wir sprechen in beiden Fällen über ein 4,7 Meter langes Elektroauto – für einen Van recht kompakt und dennoch gibt es viel Platz im Innenraum. Der ist übrigens typisch VW-MEB-Stil, so wie wir ihn bereits vom ID.3, ID.4 und jetzt auch ID.5 seit Monaten kennen.

Preise hat Volkswagen bisher noch nicht kommuniziert, diese wird es dann sicher erst im Sommer geben, wenn der Konfigurator online gehen dürfte. Für die Zukunft sind weitere Buzz-Versionen mit mehr Leistung und mehr Reichweite geplant.

Für große Familien kommt so ein akzeptables Elektroauto auf den Markt, welches mit 5 Personen an Bord noch 1.121 Liter im Gepäckraum bietet. Klappt man die zweite Sitzreihe um, sind es sogar 2.205 Liter (beim Cargo sind es 3,9 m3).

