Kostenlos Elektroauto laden bei EnBW & dm

Das ist doch mal ein Grund zum Feiern, für Elektroauto-User und dm: Die Drogeriemarktkette dm und EnBW haben sich aus Anlass des 50. Geburtstags von dm zusammengetan und spendieren doch tatsächlich kostenloses Laden.

Am 10. Oktober 2023 haben alle interessierten Kunden die Möglichkeit, an EnBW-Ladesäulen in der Nähe der teilnehmenden dm-Märkte kostenlos Energie in ihr Elektroauto zu „tanken“. Die Aktion richtet sich ausschließlich an EnBW mobility+ Kunden mit bestehendem Ladevertrag. Wer noch kein Kunde ist, kann sich die EnBW mobility+ App im App Store oder bei Google Play herunterladen, einen Tarif auswählen und ebenfalls von diesem Angebot profitieren.

Kostenlos Elektroauto laden – so funktioniert es

Ladesäule finden: Ihr müsst eine von EnBW betriebene Ladestation im Umfeld eines teilnehmenden dm-Marktes in Deutschland finden

Ihr müsst eine von EnBW betriebene Ladestation im Umfeld eines teilnehmenden dm-Marktes in Deutschland finden Ladevorgang starten: Am 10. Oktober 2023 zwischen 8 und 20 Uhr den Ladevorgang an einer teilnehmenden Ladestation starten

Am 10. Oktober 2023 zwischen 8 und 20 Uhr den Ladevorgang an einer teilnehmenden Ladestation starten Kostenloses Elektroauto laden: Nach Abschluss des Ladevorgangs werden die Kosten automatisch gutgeschrieben

Fragen und Antworten zum Gratis-Laden

Mir werden während des Ladevorgangs Kosten angezeigt. Habe ich etwas falsch gemacht?

Nein, Ihre Ladung ist wie angekündigt kostenlos. Nach Beendigung des Ladevorgangs springt der zu bezahlende Betrag auf 0,00 €. Auch in der Rechnung wird der Ladevorgang mit 0,00 € sichtbar sein. Dadurch können Sie sehen, wie viel Geld Sie sparen konnten.

Muss ich mich für die Aktion separat anmelden?

Nein, wenn Sie EnBW mobility+ Kund*in sind, bekommen Sie die Ladung automatisch gutgeschrieben. Egal, ob Sie per Ladekarte oder EnBW mobility+ App laden, wird das Laden am 10. Oktober 2023 von 8 bis 20 Uhr automatisch mit 0,00 € abgerechnet.

Wird mir am 10.10.2023 auch keine Blockiergebühr berechnet?

Eine Blockiergebühr fällt nicht an.

Kann ich auch an AC-Ladestationen gratis laden?

Das kostenfreie Laden ist am 10.10.2023 an allen teilnehmenden dm-Märkten in Deutschland an den von EnBW selbst​ betriebenen Ladestationen möglich. Das schließt je nach Standort sowohl DC- als auch AC-Laden ein.

Kann ich auch mit einem CHAdeMO-Stecker an der Aktion teilnehmen?

Ja, Sie können am 10.10.2023 auch teilnehmen und gratis laden, wenn Sie über einen CHAdeMO-Stecker an den EnBW DC-Ladestationen laden.

Ich nutze einen EnBW mobility+ Partnertarif. Kann ich damit auch kostenlos laden?

Ja, das gilt für alle EnBW mobility+ Tarife. Auch wenn Sie den Tarif über Partner wie z.B. ADAC oder Hyundai nutzen.

Wie kann ich rausfinden, an welchen dm-Märkten ich am 10.10.2023 kostenfrei laden kann?

Hier finden Sie den Überblick aller an der Aktion teilnehmenden dm-Märkte in Deutschland. An dm-Märkten, die in dieser Aufzählung nicht enthalten sind, ist ein kostenfreies Laden an dem Tag nicht möglich

Wenn ich beispielsweise um 7:45 Uhr den Ladevorgang starte und bis 8:30 lade, ist mein Ladevorgang dann auch kostenfrei?

Nein. Der Ladevorgang muss nach 8 Uhr morgens gestartet werden, damit er kostenfrei ist. Ladevorgänge, die allerdings vor 20 Uhr gestartet und erst nach 20 Uhr beendet werden, sind ebenfalls gratis.

