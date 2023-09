Lagerarbeit: Otto Group kooperiert mit Boston Dynamics

Die Otto Group hat eine strategische Partnerschaft mit Boston Dynamics, einem führenden Unternehmen im Bereich mobiler Robotik, geschlossen, um ihre Logistikprozesse zu automatisieren.

In den nächsten zwei Jahren will die Otto Group demnach eine Flotte von Boston Dynamics Spot-Robotern in mehr als 10 Logistikzentren und Stretch-Robotern in mehr als 20 Logistikzentren einsetzen. Ziel sei es laut Unternehmensangaben es, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und die Attraktivität der Lagerarbeit zu steigern.

Spot wird für Tunnelinspektionen und die vorbeugende Wartung von Anlagen eingesetzt, um die Sicherheit der Logistikzentren zu erhöhen. Stretch, ein speziell für Lageranwendungen entwickelter Roboter, soll ab dem kommenden Jahr Container entladen und körperlich anstrengende Tätigkeiten in der Lagerlogistik unterstützen.

Die Otto Group bietet Schulungen an, um Mitarbeiter für die Arbeit mit Robotik und KI zu qualifizieren, und plant, in den kommenden Jahren in Forschung und Entwicklung mit Boston Dynamics zusammenzuarbeiten, um weitere Anwendungsfälle für Spot- und Stretch-Roboter zu entwickeln.

-->