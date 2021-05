Lamborghini plant ersten Elektro-Sportwagen erst nach 2025

Die Volkswagen AG wird sich bei Lamborghini nur langsam der Elektromobilität nähern und zunächst schauen, dass man einen Übergang mit Hybrid-Sportwagen findet. Ein rein elektrischer Lamborghini ist geplant, aber nicht vor 2025.

Wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat, arbeitet man an einem elektrischen Lamborghini, der ist dann aber erst für die zweite Hälfte des Jahrzehnts geplant. Details gibt es daher leider noch keine, aber dieser Schritt hat sich angedeutet.

Bei VW konzentriert sich Herbert Diess derzeit also voll auf Porsche, wenn es um sportliche Elektroautos geht. Bei Lamborghini ist man noch nicht so mutig und ich vermute mal, dass das bei der Zielgruppe auch keine so schlechte Idee ist.

Meine Vermutung ist auch, dass man eventuell eine Elektro-Plattform abwarten möchte, da es vielleicht nicht so lukrativ ist, wenn man ein eigenständiges Modell für Lamborghini plant. Porsche arbeitet derzeit an der PPE-Plattform (Premium Platform Electric), die Lamborghini dann eventuell auch bald nutzen könnte.

Immerhin greif Bentley auch auf eine Plattform von Audi zurück.

