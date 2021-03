Lamborghini auf dem Weg zum Elektro-Sportwagen

Lamborghini „finalisiert derzeit die Pläne“ für einen Elektro-Sportwagen, ist aber noch nicht bereit diesen Schritt in diesem Jahr zu gehen. Laut Autocar werden wir 2021 höchstwahrscheinlich einen neuen Lamborghini Urus und Aventador sehen.

Hier setzt der Luxus-Hersteller auf eine Hybridisierung, um sich an kommende Richtlinien der EU anpassen zu können. Der letzte Elektro-Sportwagen (Sián) konnte jedoch nicht rein elektrisch fahren und nutzte die elektrische Power nur für die Beschleunigung. Mal schauen, ob das mit der neuen Generation aus so ist.

Lamborghini: Elektro ist noch ein Traum

Stephan Winkelmann sieht den Schritt zu einem rein elektrischen Unternehmen als große Herausforderung und man arbeitet derzeit an einer Strategie bis 2030 und auch schon darüber hinaus. Winkelmann „träumt“ bereits von einem elektrischen Lamborghini, allerdings muss dieser Traum eben auch „realistisch“ sein.

Bisher hat Lamborghini noch kein Elektroauto, sondern nur ein elektrisches Kart. Da die Marke aber zu Audi und somit zur Volkswagen AG gehört und man dort mit dem elektrischen Schritt bei Porsche erfolgreich und zufrieden war, ist der Schritt bei Lamborghini nur eine Frage der Zeit. Ein Datum gibt es aber noch nicht.

Laut Winkelmann will man sich nicht nur am Kunden orientieren, vor allem die Behörden werden einen großen Einfluss haben. Da wären nicht nur die kommenden EU-Richtlinien, die ab 2025 rum strenger werden, da wäre zum Beispiel auch das Aus für neue Verbrenner in Großbritannien, welches dann ab 2030 kommt.

