Amazon Prime Video startet zweite Staffel „LOL: Last One Laughing“ am 1. Oktober

Nachdem bei Amazon Prime Video das Finale von „LOL: Last One Laughing“ online bereitsteht und auch klar war, dass es eine zweite Staffel der Comedyshow geben wird, kündigt Amazon nun auch den Starttermin an.

Amazon verkündete kurz nach dem Finale der Amazon Original Comedyshow LOL: Last One Laughing bereits den neuen Cast und heute dann auch den Starttermin der zweiten Staffel der Show, die ab dem 1. Oktober 2021 exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein soll. Vermutlich wird es wieder so sein, dass wöchentlich neue Folgen online gehen.

Neu mit dabei sind Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee. Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer versuchen ihr Glück, nicht zu lachen, ein zweites Mal. Michael Bully Herbig führt weiterhin als Gastgeber durch die Sendung.

Trainiert die Lachmuskeln, der Wahnsinn ist zurück!

Die zweite Staffel LOL: Last One Laughing kommt am

1. Oktober bei Prime Video. #LastOneLaughing #LOLDE pic.twitter.com/j9Y7ZyvENu — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) August 12, 2021

Last one Laughing – Die Highlights aus Staffel 1

In der Amazon Original Show stehen zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Info LOL: Last One Laughing bricht Streaming-Rekorde und ist laut Amazon der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

