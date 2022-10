LEBARA Prepaid: Wechselbonus und 50 % Rabatt für 12 Wochen

Der Mobilfunkanbieter LEBARA startet im November seinen „HELLO! Month“. Mit der Aktion richtet sich LEBARA an Neukunden.

Sie erhalten den ganzen Monat über auf alle online abgeschlossenen „HELLO!“-Prepaid-Tarife einen Rabatt von 50 % für 12 Wochen – egal, ob S, M, L, XL oder XXL. Beim Wechsel von einem anderen Mobilfunkanbieter zu LEBARA erhält der Neukunde zusätzlich einen 10 Euro Wechselbonus.

Den LEBARA „HELLO! XXL“-Prepaid-Tarif gibt es im Zuge der Aktion beispielsweise für die Hälfte. So fallen anstatt 29,99 Euro nur 14,99 Euro je 4 Wochen an – und das mit einer Allnet-Flat für unbegrenzte Gespräche in deutsche Netze, einer SMS-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze, 1.000 Auslandsminuten (50 Länder inkl. aller EU-Länder) und 20 GB Datenvolumen.

Kunden von LEBARA sind mittlerweile im Netz von Telefónica Deutschland unterwegs.

