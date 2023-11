The Legend of Zelda: Nintendo bestätigt Film

Super Mario war ein unglaublich großer Erfolg im Kino und da sich Nintendo immer breiter aufstellt, war es nur logisch, dass weitere Filme geplant werden. Zelda bietet sich optimal für eine Verfilmung an und genau das hat sich auch schon angedeutet.

Nintendo bestätigt Zelda-Realverfilmung

Heute haben Kyoto Minami-ku und Shuntaro Furukawa von Nintendo bestätigt, dass The Legend of Zelda verfilmt wird. Allerdings schlägt man eine etwas andere Richtung ein, denn im Gegensatz zu Super Mario wird Zelda eine Realverfilmung.

Shigeru Miyamoto, der Schöpfer der Zelda-Reihe, ist beteiligt und Avi Arad wird den Film produzieren. Er ist durch Iron Man, zahlreiche Spider-Man-Filme, Venom und das absolut großartige Meisterwerk „Ghost Rider: Spirit of Vengeance“ bekannt.

Sony Pictures wird den Film vermarkten und sich um Kinostart und Co. kümmern. Details wurden noch keine genannt, wir kennen also weder Schauspieler noch das Datum. Die Story dürften die meisten kennen, wobei es da natürlich sehr viele Optionen gibt, denn so simpel die Geschichte auch ist, die Zelda-Timeline ist komplex.

Story ist nicht die Stärke von Zelda

Als großer Zelda-Fan bin ich gespannt, wobei ich ehrlich sein will, ich hätte mir a) lieber einen animierten Film vorstellen können und b) bin ich kein Zelda-Fan, weil die Story so großartig ist, die ist sogar ehrlich gesagt die Schwäche der Spiele.

Sie ist aber auch die Schwäche der Super Mario-Spiele und ich fand den Film für die Couch daheim ganz passabel. Am Ende kommt es also auf die Umsetzung an und das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Ich hoffe nur, dass Nintendo dann passend zum Kinostart so viele Zelda-Inhalte wie jetzt bei Mario veröffentlicht.

