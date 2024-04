Lenovo Legion Go: Windows Gaming-Handheld erhält neues Update

Mit dem Legion Go ist im vergangenen Jahr auch ein Gaming-Handheld des multinationalen Technologiekonzerns Lenovo auf den Markt gekommen. Die Besonderheit des Handhelds sind die beiden abnehmbaren Controller an den Seiten, ein Konzept, das stark an die Nintendo Switch erinnert.

Ein weiterer Unterschied ist das Windows-Betriebssystem und die deutlich leistungsfähigere Hardware, die regelmäßige Updates für bessere Performance und Spieleunterstützung erfordert. Parallel zu neuen Treiberupdates und Updates für die speziell für den Handheld entwickelte Benutzeroberfläche Legion Space entwickeln die Softwareentwickler von Lenovo auch das BIOS des Systems weiter.

Das nun veröffentlichte BIOS-Update mit der Versionsnummer v31 N3CN31WW bringt erwartungsgemäß einige Neuerungen und Verbesserungen, die Release Notes sind wie folgt aufgebaut:

1.Base on BIOS29.

2.Fix spelling errors in „Quiet“ and „STAPM“.

3.Update help info of „Increase external compatibility“.

4.Update SFH FW: TypeId0x25_Mp2Fw_PHX_9B064.sbin.

5.Set thermal policy default value to „STAPM“.

6.Add ‚Insert AC To Start‘ item in BIOS setup.

7.Update warning info of flash BIOS.

[EC]

1.Base on EC29.

2.Fix issue that failure to custom TDP.

3.Add auto poweron function when plug AC.

Das BIOS-Update kann ab sofort über die Benutzeroberfläche Legion Space heruntergeladen werden, über die offizielle Support-Website ist auch ein manueller Download möglich.

PlayStation 5 Pro: Das plant Sony für Ende 2024 Die Gerüchteküche nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und wir haben die ersten Details zu PlayStation 5 Pro, die schon vor dem Launch der PlayStation 5 im Jahr 2019 […]24. März 2024 JETZT LESEN →

-->