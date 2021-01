LG Display kündigt neue OLED-Generation an

LG Display hat im Rahmen der digitalen CES 2021 eine neue OLED-Generation für 2021 angekündigt. Diese soll nun 20 Prozent effizienter sein, was laut LG zu einem helleren Bild führt. Allerdings erwähnt man nur das OLED-Display mit 77 Zoll.

Obwohl OLED-Panels zu den besten Panels auf dem Markt gehören, haben sie eine Schwäche: Die Helligkeit. Ein Grund, warum ich mich in meinem Gaming-Setup doch gegen OLED entschieden haben. Doch dazu dann in ein paar Tagen mehr.

-->

Mit der kommenden OLED-Generation führt LG Display auch zwei neue Größen ein: 42 Zoll und 83 Zoll. Die OLED-Panels von LG Display können Partner nun in den folgenden Größen für ihre TVs kaufen: 42, 48, 55, 65, 77, 83 und 88 Zoll.

Interessant ist, dass das Panel mit 77 Zoll optimiert wurde. Ich gehe mal davon aus, dass LG in dieser Preisklasse eine höhere Nachfrage nach Modellen mit 70+ Zoll erkannt hat. In den letzten Monaten haben sich 65 Zoll zum Standard entwickelt.

LG Display möchte in den kommenden Monaten weitere Bereich erobern und plant neue OLED-Panels, die zwischen 20 und 30 Zoll groß sind. Damit will man dann Bereiche wie Gaming und Mobilität (Autos) erobern. Details gibt es aber keine.

Laut LG Display konnte man 2020 knapp 4,5 Millionen OLED-Panels verkaufen und das Ziel für 2021 ist, dass man diese Jahr zwischen 7 und 8 Millionen OLED-Panels verkauft. LG nutzt die OLED-Panels nicht nur für die eigenen Smart TVs, man beliefert auch Hersteller wie Sony und ist in diesem Bereich die Nummer 1 geworden.

Interessant ist, dass LG zwar ein eigenes Mini-LED-Lineup für 2021 angekündigt hat, in der Pressemitteilung kritisiert man diese Technologie allerdings auch:

On the other hand, even premium LCD TVs, such as Mini-LEDs, are limited in how far they can improve contrast ratio through ‘local dimming’, a method to control a screen by dividing it into around 2,500 areas.