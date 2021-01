Steigt LG doch aus dem Smartphone-Markt aus?

Vor ein paar Tagen machte eine Meldung die Runde, dass LG aus dem Markt für Smartphones aussteigen könnte. LG hat das zügig dementiert und ich habe auch nicht gedacht, dass da etwas dran ist. Nun gibt es aber eine zweite und deutlich zuverlässigere Quelle, denn The Korea Herald geht in eine ähnliche Richtung.

LG zieht alle Optionen in Erwägung

Die Entwicklung auf dem Markt und die Tatsache, dass die Sparte seit fast 5 Jahren nur noch Verluste einfährt, werden LG zu einer „harten“ Entscheidung zwingen. Es ist noch unklar, wie diese aussieht, aber es ist laut LG alles möglich.

LG versichert den Angestellten zwar, dass sie sich keine Sorgen um ihren Job machen müssen, zieht aber auch einen Verkauf der Sparte in Betracht. LG hat in den letzten Jahren immer wieder ein paar Stellschrauben gedreht, doch wirklich gefruchtet haben diese nicht. Doch man hat auch sehr viel falsch gemacht.

Das Unternehmen hat sich vor allem mit einer schlechten Update-Politik einen Namen gemacht und wenn man dann durchschnittliche Hardware verkauft, die teurer als die von Xiaomi und Co. ist, dann muss man sich nicht wundern, warum die Nutzer keine LG-Smartphones mehr kaufen. Samsung war da schlauer.

Was auch immer LG für die kommenden Monate geplant hat, es steht eine große Veränderung an. Denn eins hat LG wohl endgültig erkannt: So wie jetzt kann man nicht weitermachen. Es bedarf einer Änderung und die muss groß ausfallen.

