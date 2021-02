LG bietet webOS für andere TV-Anbieter an

Es hat sich schon Anfang 2021 angedeutet, dass LG in Zukunft auch etwas Geld mit webOS verdienen möchte, in dem man es an andere TV-Anbieter lizenziert. Nun hat LG diesen Schritt offiziell bestätigt und bekannt gegeben, dass man den TV-Markt aufmischen möchte, da dieser bisher einen anderen Ansatz kennt.

Bei TVs ist es nicht unüblich, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und der Support für die Software ist oft grauenhaft. LG betrachtet webOS nun als eine Art „Plattform“, die Partner nutzen und sich somit Geld für die Entwicklung einer solchen sparen können. Natürlich sieht man webOS als gute Smart-TV-Option.

webOS: LG spricht von 20+ Partnern

LG konnte bereits über 20 TV-Hersteller weltweit für webOS gewinnen, darunter RCA, Ayonz, Konka, Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA und Universal Electronics. Es soll schon bald weitere Marken geben, die sich LG offiziell anschließen werden.

Bei der Konkurrenz kann sich LG durchaus entspannt zurücklehnen, denn man besitzt a) alle wichtigen Dienste für webOS und b) gibt es eigentlich nur Google mit Android TV, die einen solchen Ansatz verfolgen. Und webOS ist meiner Meinung nach besser, als Android TV, wobei ich mir nach Version 6.0 nicht mehr sicher bin.

Ich bin gespannt, welche TV-Hersteller sich noch LG anschließen und demnächst auf webOS setzen werden. Für mich ist webOS eine gute Option, ebenso wie Tizen von Samsung, aber nicht die beste, wenn es um den Software-Support geht, der mir bei einem Smart TV, den man sehr viele Jahre aktiv nutzt, extrem wichtig ist.

Es ist schön zu sehen, dass ein paar schlechte Oberflächen verschwinden und durch webOS ersetzt werden, doch tvOS von Apple bietet weiterhin den besten Support an, daher wird wohl auch in Zukunft ein Apple TV bei uns am TV hängen.

