Libratone präsentiert In-Ear-Kopfhörer AIR Color

Libratone hat in dieser Woche die neuen In-Ear-Kopfhörer AIR Color in drei Farbvarianten präsentiert: weiß, blau und pink.

Neben dem farbigen Design sollen die Ohrhörer mit gutem Klang, komfortablen Halt und einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden überzeugen, was sich freilich erst in den Tests bestätigen muss. ie AIR Color sind nach IP54 staub-, schweiß- und spritzwassergeschützt. Die vertikal positionierten Ohrhörer lassen sich mittels eingebauter Magnete aus dem Case herausnehmen und wieder einsetzen.

Eine Wiedergabe soll bis zu acht Stunden am Stück ohne Aufladen möglich sein. Danach hält das Ladecase zwei weitere volle Ladungen bereit. LEDs innerhalb und an der unteren Seite des Ladecases zeigen an, wann es Zeit für die nächste Ladung ist. Das Case ist über USB-C aufladbar.

Auch eine Rauschunterdrückungstechnologie ist an Bord. Sie soll Hintergrundgeräusche auch in lauten Umgebungen abschirmen. Obendrein gibt es Bluetooth 5.2 und die TrueWireless-Mirroring-Technologie von Qualcomm.

Die AIR Color können mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbunden werden. Ein Hin- und Herwechseln, beispielsweise zwischen Smartphone, Tablet und Notebook, ist über Tippen des Ohrhörers möglich. Diese und weitere Funktionen können in der Libratone-App angepasst werden.

Die Libratone AIR Color sind ab sofort in den Farben weiß, blau und pink zu einem Preis von 109 Euro exklusiv bei Amazon erhältlich.

