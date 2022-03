Lidl Festnetz: Der Discounter verkauft Internet für Zuhause mit bis zu 1.000 Mbit/s

Lidl ergänzt als erster deutscher Discounter sein bestehendes Mobilfunkangebot zusammen mit Vodafone Deutschland um „Highspeed-Internet für Zuhause“.

Dabei verspricht man einen „gewohnt günstigen Lidl-Preis“ für das Angebot, wobei dies in meinen Augen etwas übertrieben ist. Noch in dieser Woche, genauer gesagt ab dem 10. März 2022, können „Lidl Connect“-Kunden daheim mit Internet- und Festnetzflat in allen Tarifen surfen und telefonieren. Der WLAN-Router ist dabei im Tarif inklusive.

Lidl Connect mit Vodafone als Technikpartner

Je nach Verfügbarkeit ermöglicht Lidl Connect das Surfen über das Kabel-Netz von Vodafone mit bis zu 1.000 Mbit/s oder über DSL mit bis zu 250 Mbit/s im Download. Als Willkommensaktion zum Start des neuen Angebots bekommen Kunden je nach Tarif bis zum 21. April 2022 einen Lidl-Warengutschein von bis zu 250 Euro.

Unter lidl-connect.de/internet oder telefonisch unter der Hotline 040 80 80 44 666 können Kunden prüfen, welche Tarife zur Verfügung stehen. Die Preise sollten in jedem Fall mit dem Direktangebot von Vodafone abgeglichen werden.

