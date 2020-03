LIDL: Nintendo Switch Lite im Angebot

Die normale Nintendo Switch ist zwar aktuell fast überall ausverkauft, aber ich habe im Beitrag gestern erwähnt, dass für einige vielleicht die Switch Lite eine Option ist.

Die Lite-Version der Nintendo Switch kann man zwar nicht am TV nutzen, aber es ist meiner Meinung nach der beste Handheld auf dem Markt. Und passend dazu gibt es ein Angebot bei LIDL, wo man die Nintendo Switch Lite für 179 Euro bekommt.

Nintendo Switch Lite: Alle Farben verfügbar

Dieses Angebot gilt für alle Farben der Nintendo Switch Lite und ist laut Idealo aktuell der Bestpreis für den Handheld. Alle drei Farben sind laut LIDL Online Shop innerhalb von drei Arbeitstagen lieferbar, sollten also noch diese Woche eintreffen:

Wie gesagt, falls man auf den TV-Modus der normalen Nintendo Switch verzichten kann und einen Handheld für die kommenden Wochen in der Corona-Krise sucht, dann kann ich euch die Nintendo Switch Lite für 179 Euro bei LIDL empfehlen. Danke an alle Tippgeber, die uns diesen Deal in den letzten Stunden zugeschickt haben!

Video: Nintendo Switch Lite im Test

