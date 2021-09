Lidl Plus: Kassenbon auf Wunsch nur noch digital in der App

Nachdem seit über einem Jahr die digitale Kundenkarte Lidl Plus deutschlandweit verfügbar ist, startet ab heute der rein digitale Kassenbon.

Mit Lidl Plus können alle interessierten Lidl-Kunden eine Vorteils-App nutzen. Mit der App erhalten Kunden Angebote und Funktionen wie Rabattcoupons, digitale Kassenbons oder einen Handzettel. Auch gibt es Rabatte für wöchentlich wechselnde Aktionsprodukte. Ab und an bekommen die Kunden mit Lidl Plus außerdem ein Rubbellos mit weiteren Coupons in ihre App.

-->

Die digitalen Kassenbons in der App sind offensichtlich nicht neu. Bisher war es allerdings so, dass man trotz digitalem Bon in der App immer noch einen Kassenbon (bzw. „Ökobon“) ausgedruckt in die Hand gedrückt bekam. Damit ist nun Schluss. Der Bon in der App entspricht sowieso 1zu1 der gedruckten Variante.

Ab dem heutigen 14. September 2021 kann man den Kassenbon auf Wunsch nur noch digital in der App erhalten. Das klappt vorerst für alle Kunden von Lidl Plus in Deutschland. Ich persönlich finde das eine nützliche Sache, da ich die App sowieso nutze und mir gerne das bisschen Kassenbonmüll spare.

Weitere Informationen zu Lidl Plus findet ihr auf der Lidl-Website.

Lidl Plus Preis: Kostenlos

Deutsche Bahn: ALDI verkauft DB-Spartickets ALDI startet erstmals eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. Verkauft werden die ALDI DB-Spartickets in allen deutschen ALDI Filialen. Im Zeitraum 20. bis 25. September 2021 können in allen deutschen ALDI Filialen ALDI DB-Tickets zum Preis von je 49,90 Euro…13. September 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->