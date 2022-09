Lidl und Kaufland streichen das Gratisladen für Elektroautos

Es war bereits erwartet worden und nun ist es offiziell: Kaufland und Lidl wollen bald Geld für das Elektroauto laden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur heute bestätigte, hat die Schwarz-Unternehmensgruppe kommuniziert, dass das Laden von Elektroautos bei Lidl und Kaufland kostenpflichtig wird. Demnach führt die Unternehmensgruppe ab dem 12. September 2022 für das Laden mit „Grünstrom“ ein Bezahlmodell ein.

-->

Mit dem Ende des Gratisladens soll der weitere Ausbau sowie die Instandhaltung der E-Ladestationen gesichert werden. Welche Preise wird man zahlen müssen? Dazu heißt es:

Jede Kilowattstunde an AC-Ladepunkten bis zu 43 Kilowatt Ladeleistung koste dann 0,29 Euro pro Kilowattstunde, an DC-Ladepunkten mit bis zu 149 Kilowatt Ladeleistung seien es 0,48 Euro pro Kilowattstunde. An einzelnen Standorten könne mit 150 Kilowatt oder mehr für 0,65 Euro geladen werden.