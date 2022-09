TIER und nextbike: Rebranding in zahlreichen deutschen Städten

Nach der Akquisition von nextbike durch TIER Mobility im November 2021 startet jetzt das Rebranding.

Seit Mitte Juli werden die Fahrzeuge in zunächst zwölf deutschen Städten sukzessive umgestaltet. Aus nextbike wird damit „nextbike by TIER“ und die Räder sind fortan in Blau und dem Türkis von TIER zu erkennen. Auch die Webseite, die App und die Social-Media-Kanäle von nextbike erscheinen im neuen Design der Marke.

Neben dem Rebranding werden die Fahrzeuge von TIER über einen Deep-Link direkt in die nextbike App integriert. E-Scooter, E-Moped und E-Bike von TIER sowie die Räder von nextbike werden in nur einer App dargestellt. Zur Ausleihe der TIER Fahrzeuge werden die User dann zur TIER-App weitergeleitet.

TIER und nextbike bieten zusammen mehr als 250.000 Fahrzeuge in über 400 Städten an. Kunden beider Anbieter können auf Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder, E-Scooter und E-Mopeds in Free-Floating-, hybriden- und stationsbasierten Sharing-Systemen zugreifen. Das Ausleihsystem und die Fahrzeuge variieren je nach Regelung der Kommune oder öffentlichem Auftrag.

Aktuell werden die nextbike-Fahrzeuge in Bonn, Berlin, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Gießen, Leipzig, Lippstadt, Potsdam, Rüsselsheim, Wiesbaden und Würzburg sukzessive umgestaltet. Weitere Städte sollen „in den kommenden Monaten“ folgen.

