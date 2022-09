Logitech G502 X Gaming-Maus kommt in den Varianten Wired, Wireless und PLUS

Logitech G, eine Marke von Logitech und Anbieter von Gaming-Ausrüstung, hat in dieser Woche die neuesten Versionen der Gaming-Maus G502 vorgestellt.

Es handelt sich dabei um die neue G502 X, die G502 X LIGHTSPEED und die G502 X PLUS. Das verbesserte Design der G502 X baut auf dem Erbe der G502 auf. Die Maus verfügt dabei erstmals über optisch-mechanische LIGHTFORCE-Switches.

Das ist eine neuartige Mikroswitch-Technologie, die die Vorteile eines optischen Switches mit dem Klickgefühl eines mechanischen Schalters kombinieren soll. LIGHTFORCE nutzt innerhalb des Switches galvanische Kontaktstücke, die das Klickgefühl eines mechanisches Switches erhalten sollen.

Die G502 X verfügt über eine neu gestaltete, reversible und abnehmbare DPI-Umschalttaste, die sich an unterschiedliche Handgrößen und Griffstile anpasst. Dazu kommt ein Scrollrad, das weiterhin über den dualen Endlos-Scroll- und den Ratschen-Modus der G502 verfügt. Die Maus kann wie gewohnt über ein USB-C-Kabel aufgeladen werden.

Über die Kombination des HERO 25K Gaming-Sensors mit LIGHTFORCE soll die Maus Reaktionszeiten bieten, die „bis zu 68 Prozent schneller“ sind als die, ihrer Vorgängermodelle. Die G502 X-Serie unterstützt außerdem die kabellosen Logitech G POWERPLAY-Ladematten.

Das G502 X PLUS-Modell verfügt über LIGHTSYNC RGB mit folgenden Funktionen: 8-Zonen-LED-Beleuchtung mit fließenden Übergängen, die sich an die Vorlieben der Nutzer anpassen lässt, An- und Ausschalteffekte sowie Energiesparmodi durch aktive Spielerkennung. Alle drei Mäuse sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Die Logitech G502X, die G502X LIGHTSPEED und die G502 X PLUS Gaming-Mäuse sind in Kürze zu einer UVP von 79,99 €, 149 € und 169 € erhältlich.

