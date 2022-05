Logitech MX Master 3S: Neue Maus beseitigt einen Kritikpunkt

WhatsApp: Emoji-Nachrichtenreaktionen starten ab heute

WhatsApp erhält „ab heute“ die Emoji-Nachrichtenreaktionen. Dies hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg soeben bestätigt. Was eine Nachrichtenreaktion ist, solle im Grunde bekannt sein. Damit lassen sich Reaktionen direkt an bestimmte Nachrichten setzen. Das erspart in der Regel ein weiteres Antworten. Bekannt…5. Mai 2022 JETZT LESEN →