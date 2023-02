LOL: Last One Laughing – Amazon nennt offizielles Datum für 4. Staffel

Amazon präsentierte uns vor ein paar Tagen die Teilnehmer der vierten Staffel von LOL: Last One Laughing und sprach vom Frühjahr 2023 für den Start. Heute hat man das etwas konkreter ausgedrückt und ein offizielles Datum kommuniziert: am 6. April 2023 geht es los.

In etwas weniger als zwei Monaten darf also wieder bei Amazon Prime Video gelacht (beziehungsweise nicht gelacht) werden. Und wie in den letzten Jahren gibt es jede Woche zwei neue Folgen. Mit dabei sind Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Joko Winterscheidt, Michael Mittermeier, Elton und Jan van Weyde.

Max Giermann und Kurt Krömer stellen sich zum dritten Mal der Herausforderung und Martina Hill sowie Hazel Brugger sind zum zweiten Mal dabei. Michael „Bully“ Herbig leidet die Show und Constantin Entertainment produziert das Format.

Info Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Arrested Development verschwindet bald bei Netflix Arrested Development wird im März bei Netflix verschwinden, genau genommen ist das Ende der Comedy-Serie für den 15. März geplant. Und ja, damit sind nicht nur die ersten drei Staffeln von Fox gemeint, sondern auch die letzten zwei von Netflix.…14. Februar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->