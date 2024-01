LOL: Last One Laughing – Das sind die Teilnehmer der fünften Staffel

Die deutsche Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ hat mit ihrer vierten Staffel alle Rekorde gebrochen. Nun ist klar, wer in Staffel 5 dabei sein wird.

Eine fünfte Staffel mit Gastgeber Michael Bully Herbig wurde bereits im letzten Jahr von Amazon für Ostern 2024 bestätigt. In der Show versuchen zehn bekannte deutsche Comedians und Schauspieler, nicht zu lachen, während sie versuchen, ihre Kollegen zum Lachen zu bringen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Nachdem kürzlich erst das erfolgreiche Weihnachts-Special lief, hat Prime Video heute eine Liste sowie ein Foto mit den Teilnehmern der fünften Staffel von „LOL: Last One Laughing“ veröffentlicht, die da wären:

Otto Waalkes

Ina Müller

Elyas M‘Barek

Mirja Boes

Hazel Brugger

Michael Kessler

Torsten Sträter

Meltem Kaptan

Olaf Schubert

Ralf Schmitz

Die deutsche Version von „LOL: Last One Laughing“ ist eine Adaption des japanischen Originals „Hitoshi Matsumoto Presents Documental“ und wird von Constantin Entertainment produziert. Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

