Neue Serien & Filme: Amazon Prime Video im Februar 2024

Mal wieder gibt es für euch hier einen aktuellen Überblick, was uns im nächsten Monat in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Februar 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video natürlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine schnelle Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Am 5. Februar steht übrigens der Schritt zu Werbung bei Amazon Prime Video an, es sei denn, man zahlt extra. Amazon hat kommenden Monat durchaus viele neue Inhalte, vielleicht hofft man so, dass die Kunden diesen Schritt eher verzeihen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Februar-Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

DIE TEDDY TECLEBRHAN SHOW | ORIGINAL SHOW | Staffel 1 (Exklusiv verfügbar ab: 20. Februar 2024)

BEASTS LIKE US | Staffel 1 (Exklusiv verfügbar ab: 14. Februar 2024)

MR. & MRS. SMITH | ORIGINAL | SERIE | Staffel 1 (Exklusiv verfügbar ab: 2. Februar 2024)

DIE ROTE KÖNIGIN | ORIGINAL | SERIE | Staffel 1 (Exklusiv verfügbar ab: 29. Februar 2024)

THE SECOND BEST HOSPITAL IN THE GALAXY

| ORIGINAL| SERIE | Staffel 1 (Exklusiv verfügbar ab: 23. Februar 2024)

| ORIGINAL| SERIE | Staffel 1 (Exklusiv verfügbar ab: 23. Februar 2024) JENNY SLATE: SEASONED PROFESSIONAL | COMEDY SPECIAL (Exklusiv verfügbar ab: 23. Februar 2024)

FIVE BLIND DATES | ORIGINAL | FILM (Exklusiv verfügbar ab: 13. Februar 2024)

PENSATI SEXY | ORIGINAL | FILM (Exklusiv verfügbar ab: 12. Februar 2024)

Serien

The Handmaid’s Tale | Staffel 1-4

ab 1. Februar 2024

ab 1. Februar 2024 Wolf Like Me | Staffel 2

ab 9. Februar 2024

ab 9. Februar 2024 Dr. House | Staffel 1-6

ab 9. Februar 2024

ab 9. Februar 2024 The Silent Service | Staffel 1

ab 9. Februar 2024

ab 9. Februar 2024 Soltos em Floripa | Staffel 4

ab 23. Februar 2024

ab 23. Februar 2024 Das Büro | Staffel 1-9

ab 16. Februar 2024

ab 16. Februar 2024 Shameless | Staffel 1-11

25. Februar 2024

Filme

Die glorreichen Sieben

ab 1. Februar 2024

ab 1. Februar 2024 Mile 22

ab 1. Februar 2024

ab 1. Februar 2024 Everything, Everything

ab 1. Februar 2024

ab 1. Februar 2024 Natürlich Blond

ab 1. Februar 2024

ab 1. Februar 2024 Natürlich Blond 2

ab 1. Februar 2024

ab 1. Februar 2024 The Spectacular Now

ab 1. Februar 2024

ab 1. Februar 2024 Eat Wheaties!

ab 3. Februar 2024

ab 3. Februar 2024 Ex Machina

ab 4. Februar 2024

ab 4. Februar 2024 Es gilt das gesprochene Wort

ab 4. Februar 2024

ab 4. Februar 2024 High Heat

ab 5. Februar 2024

ab 5. Februar 2024 Justice League

ab 5. Februar 2024

ab 5. Februar 2024 Old Henry

ab 6. Februar 2024

ab 6. Februar 2024 The Witch: Subversion

ab 7. Februar 2024

ab 7. Februar 2024 The Witch: Part 2 – The Other One

ab 7. Februar 2024

ab 7. Februar 2024 Die Känguru-Chroniken

ab 8. Februar 2024

ab 8. Februar 2024 The Underdoggs

ab 9. Februar 2024

ab 9. Februar 2024 Der Killer

ab 8. Februar 2024

ab 8. Februar 2024 Upgraded

ab 9. Februar 2024

ab 9. Februar 2024 Godzilla: King of the Monsters

ab 9. Februar 2024

ab 9. Februar 2024 The Cellar

ab 10. Februar 2024

ab 10. Februar 2024 Lamb

ab 11. Februar 2024

ab 11. Februar 2024 Colossal

ab 11. Februar 2024

ab 11. Februar 2024 Der weiße Hai

ab 12. Februar 2024

ab 12. Februar 2024 Veronica Mars

ab 12. Februar 2024

ab 12. Februar 2024 King Kong

ab 13. Februar 2024

ab 13. Februar 2024 Kong: Skull Island

ab 13. Februar 2024

ab 13. Februar 2024 Five Blind Dates

ab 13. Februar 2024

ab 13. Februar 2024 Das Letzte Tabu

ab 15. Februar 2024

ab 15. Februar 2024 This Is Me… Now

ab 16. Februar 2024

ab 16. Februar 2024 Neneh Superstar

ab 16. Februar 2024

ab 16. Februar 2024 Interstellar

ab 19. Februar 2024

ab 19. Februar 2024 E.T. – Der Außerirdische

ab 19. Februar 2024

ab 19. Februar 2024 The Twin

ab 20. Februar 2024

ab 20. Februar 2024 Men – Men Was Dich Sucht, Wird Dich Finden

ab 20. Februar 2024

ab 20. Februar 2024 Meet Joe Black

ab 22. Februar 2024

ab 22. Februar 2024 Split

ab 24. Februar 2024

ab 24. Februar 2024 Meet Cute

ab 25. Februar 2024

ab 25. Februar 2024 Immenhof – Das große Versprechen

ab 27. Februar 2024

ab 27. Februar 2024 Last Looks

ab 27. Februar 2024

ab 27. Februar 2024 Control

ab 28. Februar 2024

ab 28. Februar 2024 The Nun

ab 28. Februar 2024

ab 28. Februar 2024 Blinded by the Light

ab 28. Februar 2024

