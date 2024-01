LTE für alle: Vodafone schließt Funklöcher und erreicht 99 % Netzabdeckung

Ein kleiner Nachtrag aus den vergangenen Tagen: Kurz vor Jahresende hat Vodafone Fortschritte beim Mobilfunkausbau in Deutschland vermeldet.

LTE ist im Vodafone-Netz laut Unternehmensangaben mittlerweile für mehr als 99 Prozent der Bevölkerung verfügbar und der neue 5G-Standard erreicht 91 Prozent der Bevölkerung. Das ist zwar ein guter Wert, über eine Verfügbarkeit in der Fläche sagt diese allerdings wenig aus. Hier müsste man die Netzabdeckungskarte bemühen.

Im Jahr 2023 hat Vodafone in den Ausbau seines Mobilfunknetzes investiert und mehr als 6.200 Bauprojekte in Städten und Landkreisen abgeschlossen, um Funklöcher zu schließen und die Netzkapazität zu erhöhen. Dazu gehören 700 neue Mobilfunkstationen und die Schließung von 900 Funklöchern, insbesondere an Orten mit bisher geringer Netzabdeckung.

Ein Schwerpunkt des Ausbaus ist der Ausbau des 5G-Netzes, wobei mehr als 80 Prozent der Projekte auf die Erhöhung der 5G-Kapazität abzielen.

Netzausbau entlang von Bahnstrecken

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Netzausbau entlang von Bahnstrecken, wo Vodafone in den vergangenen zwölf Monaten 225 neue Mobilfunkmasten errichtet hat. Insgesamt wurden 1.237 Bauprojekte entlang von Fern- und Regionalstrecken durchgeführt, um das Mobilfunknetz zu verstärken.

Die weiteren Ausbaupläne sehen vor, bis Mitte 2024 weitere 450 Mobilfunkstationen zu errichten, um LTE und 5G weiter zu stärken und Funklöcher zu schließen.

