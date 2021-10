LTE-Tarif mit 14 GB Datenvolumen: winSIM startet mit neuem Angebot

Die Mobilfunkmarke winSIM bietet ab sofort einen neuen vergünstigten LTE-Aktionstarif an. Immerhin 14 GB Datenvolumen sind an Bord.

Die Mobilfunkmarke winSIM hat für kurze Zeit ein neues Angebot für „Intensiv-Nutzer“ im Portfolio: Der Tarif LTE All 10 GB erhält ein zusätzliches mobiles Datenvolumen in Höhe von 4 GB, gleichzeitig reduziert sich der monatliche Preis von 14,99 EUR auf 12,99 EUR. Man erhält für diesen Preis also einen LTE-Tarif mit 14 GB Datenvolumen.

Alle aktuellen winSIM-Tarife beinhalten neben dem mobilen Datenvolumen, das mit bis zu 50 Mbit/s abgerufen werden kann, eine Flatrate für Telefonie und SMS. Ebenfalls inklusive ist EU-Roaming. Der neue Aktionstarif ist bis zum 2. November 2021 um 11 Uhr zeitlich befristet verfügbar. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz).

