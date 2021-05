Lucifer: Trailer für Staffel 5 bei Amazon Prime Video ist da

Amazon hat vor ein paar Wochen bestätigt, dass der zweite Teil der 5. Staffel von Lucifer im Mai kommt. Genau genommen ist es am 29. Mai so weit und um die Fans ein bisschen darauf einzustimmen, gibt es nun auch einen längeren Trailer.

Die Frage ist auch, ob Lucifer damit endet. Doch das muss Netflix entscheiden, da die Rechte für Lucifer dort liegen. Amazon hat nur in Deutschland die Rechte an der Serie – vermutlich gibt es hier also eine wichtige Fanbase für Amazon.

-->

Gerüchte haben letztes Jahr angedeutet, dass die 5. Staffel doch nicht das Ende von Lucifer sein wird, aber das war noch vor der Pandemie. Bisher hat sich Netflix nicht dazu geäußert (vielleicht wird das Finale der Staffel die Antwort bieten).

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->