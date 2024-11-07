Audio

Lufthansa bietet exklusive Sennheiser-Kopfhörer auf First Class Flügen

Passagiere der Lufthansa Allegra First Class kommen auf Flügen zwischen München und Indien bald in den Genuss eines besonderen Hörgenusses.

Lufthansa stellt ihnen eine exklusive Edition des kabellosen Kopfhörers MOMENTUM 4 von Sennheiser zur Verfügung. Der Premium-Kopfhörer soll mit hervorragendem Klang, komfortablem Design und einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden punkten – ideal also für Langstreckenflüge.

Mit der Einführung kabelloser Kopfhörer an Bord ist Lufthansa Vorreiter und bietet ihren Passagieren nicht nur mehr Komfort, sondern auch die Möglichkeit, eigene Kopfhörer via Bluetooth anzuschließen. Diese neue Ausstattung soll in Zukunft auf weiteren Strecken angeboten werden.

Der Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless „Lufthansa Edition“ kann nicht nur während des Fluges, sondern auch im Lufthansa Inflight Shopping und im First Class Terminal erworben werden. Ab Ende November wird es auch online im Worldshop erhältlich sein. Im freien Handel kostet das Modell ohne Lufthansa-Branding aktuell knapp 260 €.

