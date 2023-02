Luther: The Fallen Sun startet bald im Kino und im März bei Netflix

Statt Staffel 6 wird Luther in diesem Jahr mit einem Film weitererzählt, der noch im Februar in ausgewählten Kinos weltweit gezeigt wird und ab dem 10. März exklusiv bei Netflix verfügbar ist. In Luther: The Fallen Sun kehrt Idris Elba als Luther zurück.

Luther ist für mich eine der besten Serien bei Netflix, aber der Film wurde wohl ohne BBC umgesetzt und daher bin ich etwas skeptisch. Wandert aber natürlich auf die Watchlist für 2023, ein Kino werde ich dafür jetzt allerdings nicht aufsuchen.

Netflix und Password Sharing: Details für einen neuen Haushalt veröffentlicht Netflix startet ab sofort in ersten Ländern mit dem Ende des „Password Sharing“ durch und verlangt Geld für einen weiteren Haushalt. In Deutschland gilt das noch nicht, aber es wird kommen und ein Haushalt kostet wohl 5,99 Euro pro Monat.…9. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->