MacBook Air: Neues Modell mit Apple-Chip könnte bald kommen

Apple präsentierte im März eine aktualisierte Version vom MacBook Air. Allerdings bestätigte man im Rahmen der WWDC im Juni auch, dass es noch in diesem Jahr die ersten Macs mit einem Apple-Chip geben wird. Gut möglich, dass ein neues MacBook Air zu den ersten ARM-Macs von Apple gehören wird.

Bei 91mobiles hat man nämlich einen neuen Akku von Apple bei einer Behörde in Südkorea entdeckt, bei dem man davon ausgeht, dass er zu einem MacBook Air gehört. Warum sollte aber schon jetzt ein neues MacBook Air kommen? Wird das MacBook Air vielleicht bald mit einem Apple-Chip ausgestattet sein?

Ming-Chi Kuo, der sehr zuverlässig bei solchen Dingen ist, warf das auch mal in den Raum und ich finde, dass das MacBook Air ein sehr guter Kandidat für den Einstieg wäre, da man auch nicht so viel Power wie bei den Pro-Modellen benötigt. Apple könnte die ARM-Version also noch vor Weihnachten zeigen.

