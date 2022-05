Mafia 4: Neues Spiel mit Unreal Engine 5 in Planung

Haden Blackman hat das Hangar 13 Studio verlassen, das hat 2K Games diese Woche bestätigt. Er war in den letzten Jahren unter anderem für Mafia 3 und die noch aktuelle Mafia: Definitive Edition beim Entwicklerstudio verantwortlich.

Am nächsten Projekt wird er allerdings nicht mehr mitarbeiten, denn laut Kotaku befindet sich jetzt ein komplett neues Mafia in Entwicklung. Es soll sich noch in einem ganz frühen Stadium befinden und man nutzt die neue Unreal Engine 5.

Der vierte Mafia-Teil wird laut Quelle ein Prequel, allerdings wollte 2K Games das noch nicht bestätigen. Es könnte auch noch eine Weile dauern, bis man das tut, da Mafia 4 noch einige Jahre in der Zukunft liegt und man gerade erst begonnen hat.

Ich freue mich auf ein neues Mafia und ein Prequel klingt nach einer guten Idee.

