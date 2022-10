Mammals: Serie mit James Corden startet am 11. November bei Prime Video – Teaser-Trailer veröffentlicht

Prime Video hat in dieser Woche den offiziellen Teaser-Trailer von Mammals veröffentlicht. Es handelt sich um eine britische „Original Serie“ des Autors Jez Butterworth mit Tony-, Emmy- und BAFTA-Gewinner James Corden in der Hauptrolle. Mammals startet am 11. November 2022 weltweit, exklusiv Prime Video.

Mammals – Teaser-Trailer

Mammals – darum geht es

In diesem düster-komödiantischen Drama kommen Enthüllungen und Geheimnisse ans Licht, die die Komplexität der modernen Ehe und Treue offenbaren. Was passiert in einer Welt mit acht Milliarden Menschen, nachdem wir „den Richtigen“ gefunden haben? Wie können wir die Versprechen halten, die wir uns geben, wenn wir letzendlich doch nur alle Säugetiere sind? Mammals erzählt die Geschichte von Jamie (James Corden), einem Koch, dessen Welt zusammenbricht, als er schockierende Geheimnisse über seine schwangere Frau Amandine (Melia Kreiling) herausfindet. Jamie begibt sich mit Hilfe seines Schwagers Jeff (Colin Morgan) auf die Suche nach Antworten. Während dieser Odyssee werden die Risse in Jeffs Ehe mit Jamies Schwester Lue (Sally Hawkins) immer größer.

Die Serie wurde Regie geführt unter Stephanie Laing (Made for Love, Physical) und von Street Hassle in Zusammenarbeit mit Vertigo Films und Fulwell 73 produziert.

