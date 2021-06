Mario + Rabbids: Sparks of Hope für die Nintendo Switch geplant

Mit Mario + Rabbids hat Ubisoft eines der für mich besten Spiele für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das Crossover mit Nintendo scheint nun zur E3 2021 einen Nachfolger namens „Mario + Rabbids: Sparks of Hope“ zu erhalten.

Das behaupten zwei sehr gute Quellen der Branche, Daniel Ahmad gilt sogar als eine der besten Quellen. Details und Termin sind noch unklar, aber ein Release für die Switch in diesem Jahr gilt als durchaus wahrscheinlich.

Ubisoft Forward oder Nintendo Direct

Wir werden es entweder morgen auf der Ubisoft Forward oder am Dienstag auf der Nintendo Direct erfahren, je nachdem wer das Spiel ankündigen „darf“. Bei der Direct wird es aber mit Sicherheit so oder so zu sehen sein.

Der erste Teil war durchaus beliebt und erfolgreich und ein zweiter Teil von Mario + Rabbids hat sich schon 2020 angedeutet. Vermutlich war ein Release zum 35. Jubiläum von Mario geplant, doch dann kam eben die Pandemie.

