Mark Zuckerberg: Unser Produkt ist besser als das von Apple

Die Apple Vision Pro ist da und man kann durchaus beobachten, dass sie einen kleinen VR-Hype ausgelöst hat. Wir werden sehen, ob das nachhaltig ist, aber im Moment wird viel berichtet und das Interesse ist groß. Auch von Mark Zuckerberg.

Er war laut eigenen Angaben auf die Apple Vision Pro gespannt und hat diese auch schon ausprobiert. Mark Zuckerberg ging davon aus, dass sie besser als die Meta Quest 3 ist, aber der Preisunterschied (3.500 vs. 500 Dollar) gleich das eben aus.

Meta Quest 3 besser als Apple Vision Pro

Etwas überraschend ist jedoch, dass er die Meta Quest 3 als das allgemein bessere Produkt bezeichnet und das mit einem „Punkt“ untermauert. Das Video, welches er bei Instagram veröffentlicht hat, ist für viele Nutzer da draußen eine Überraschung.

Zuck scheint irgendwie den Drang gehabt zu haben, dass er sich auf eine Couch setzt und die Apple Vision Pro schlechtredet. Irgendwie eine seltsame Szene, das finde ich auch, aber der Chef von Meta verfolgt damit vermutlich auch ein Ziel.

Meta strebt den Vergleich mit Apple an

Ein „besser“ oder „schlechter“ gibt es aber objektiv gesehen nicht, jedenfalls mit Blick auf das komplette Produkt. Er hat durchaus gute Argumente, die Apple Vision Pro hat zum Beispiel nur Hand-Tracking, was zwar hervorragend funktioniert, aber bei VR nicht immer praktisch ist, manchmal benötigt es normale VR-Controller.

Doch das Video macht derzeit die Runde in den Medien und ich vermute, dass er genau das beabsichtigt und daher eine provokante Aussage trifft. Mark Zuckerberg möchte sich mit Apple vergleichen, denn Apple vermeidet diesen Vergleich derzeit.

Apple spricht immer wieder von einem „räumlichen Computer“ und hat die Vision Pro noch nicht VR-Headset genannt. Meta hat aber ein Interesse, dass die beiden Produkte in der gleichen Kategorie (was sie sind) wahrgenommen werden, denn viele werden keine 3.500 Dollar übrig haben, doch 500 Dollar sind schon eher drin.

Wir werden vermutlich noch viele Vergleiche dieser Art sehen, denn Meta weiß, dass man den direkten Vergleich verliert und ich glaube nicht, dass Zuckerberg hier wirklich denkt, dass die Quest 3 überlegen ist, aber der Vergleich zählt am Ende.

Entscheidend ist also, dass viele die Quest 3 als schlechte Alternative für die Vision Pro einstufen, das ist sicher okay für Meta, aber ein Blick in den Geldbeutel wird bei sehr vielen Menschen dafür sorgen, dass sie bei Meta und nicht bei Apple einkaufen.

