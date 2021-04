Marvel Studios: Captain America 4 kommt

Achtung: Dieser Beitrag enthält Spoiler aus dem Finale von Falcon and the Winter Soldier. Seit gestern ist die sechste und letzte Folge der Marvel-Serie bei Disney+ zu sehen und nach dem Finale haben einige vielleicht schon damit gerechnet.

Captain America 4 als Film geplant

Die Marvel Studios planen wieder einen neuen Captain America, der vierte Film der Reihe hat allerdings noch kein Datum und wurde genau genommen noch nicht von Disney selbst bestätigt. Medien wie Deadline und Hollywood Reporter hatten diese Nachricht aber wie so oft vorab (sie wurde vermutlich von Disney gestreut).

Einige haben sich das nach dem Finale sicher schon gedacht, denn man sieht am Ende der Folge auch ein „Captain America and the Winter Soldier“, wir haben nun also offiziell wieder einen neuen Captain America: Sam Wilson. Die Marvel-Serie bei Disney+ sollte sicher die neue Entstehungsgeschichte von Cap erzählen.

Es steht zwar im Raum, dass Chris Evans ein Comeback in einem kommenden Film feiern könnte, aber vermutlich wird er eher einen Gastauftritt im vieren Film haben und Sam Wilson als neuen Captain America bestätigen. Bei der Serie rund um Boba Fett kündige Disney die Neuigkeit in der letzten Folge von The Mandalorian an, ich vermute mal, dass das hier auch so ist und wir bald mehr Details bekommen.

‘CAPTAIN AMERICA 4’ is in the works with Malcolm Spellman and Dalan Musson set to write the script. (Source: https://t.co/Ll4kXUXVkc) pic.twitter.com/LRKhrWOwwL — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 23, 2021

