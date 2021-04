Shang-Chi: Marvel Studios zeigen ersten Teaser-Trailer

Fans hatten es schon vermutet und Gerüchte prognostiziert und so kam es dann auch. Die Marvel Studios haben heute den ersten Trailer für Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings veröffentlicht. Mit diesem Film wird ein neuer Held ins Marvel Cinematic Universe (MCU) eingeführt, den ich auch noch nicht kenne.

Kinostart ist am 3. September 2021 und bisher steht auch nur der Kinostart im Raum. Black Widow wird im Juli parallel im Kino und bei Disney+ starten und wir werden sehen, ob Disney das hier auch so plant. Man wird es sicher vermeiden wollen, aber der Sommer wird zeigen, ob September schon realistisch ist.

-->

Shang-Chi hätte, wie die meisten Marvel-Filme, schon früher ins Kino kommen sollen (Februar 2021). Jetzt kann man diese aber nicht mehr so leicht verschieben, da Filme und Serien zusammenhängen und die Serien bei Disney+ angelaufen sind. Ich hoffe parallel auf einen Start bei Disney+, da ich 2021 noch keine Lust auf Kino habe.

Das seht ihr im Mai bei Disney+ Disney macht wie so oft den Anfang mit den Streaminghighlights für den nächsten Monat und hat uns heute verraten, was wir im Mai bei Disney+sehen werden. Am Ende von diesem Beitrag gibt es also wie immer eine kompakte Übersicht. Wer…15. April 2021 JETZT LESEN →

-->