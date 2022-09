Marvel Studios: Iron Man bekommt eigenes Spiel

EA ist einen Deal mit den Marvel Studios eingegangen und hat bestätigt, dass man an einem neuen Singleplayer-Spiel arbeitet. Das wird sich komplett um Iron Man drehen und wird ab sofort von Motive Studio (Dead Space Remake) entwickelt.

Das Spiel befindet sich noch in der Pre-Produktion, es wird also ein paar Jahre dauern, bis wir erste Inhalte sehen und noch länger, bis das Spiel kommt. Olivier Proulx (Guardians of the Galaxy-Spiel) wird das Marvel-Projekt bei Motive leiten.

Klingt interessant und klingt nach einem Spiel, was mir gefallen könnte. Doch da wir bisher nur die Ankündigung und ein Bild haben, wird das eben viele Jahre dauern, bis wir das spielen können. Davor freue ich mich aber auf das Dead Space Remake.

Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelt und bietet eine originelle Geschichte, die die Komplexität, das Charisma und das kreative Genie von Tony Stark widerspiegelt und es den Spielern ermöglicht, in die Rolle von Iron Man zu schlüpfen.

