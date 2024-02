Marvel Studios legen Fokus auf „stärkere Marken“

Disney sprach schon häufiger davon, dass man die Inhalte bei Marvel reduzieren möchte und im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen betonte Bob Iger, dass es weniger neue Filme und Serien geben wird. Die Marvel Studios haben einen Plan.

Der Fokus liegt jetzt auf „stärkeren Marken“, so der Chef von Disney, man wird den Output also in Zukunft reduzieren. Es ist unklar, ob geplante Projekte, die noch nicht produziert wurden, eingestellt werden und was die „starken Marken“ sind.

Ein Blick auf die erfolgreichsten Filme aller Zeiten zeigt, dass vor allem Avengers als Marke sehr gut bei Marvel funktioniert, Spider-Man ist auch unglaublich beliebt, dann gibt es noch Black Panther, Captain America und vor allem aber Iron Man.

Chris Evans und Robert Downey Jr. kommen jedenfalls nicht zurück, aber das heißt nicht, dass man diese Marken nicht mit neuen Schauspielern umbauen kann. Die Marvel Studios befinden sich wohl in einer Krise und Bob Iger nannte zwar keine Details zur neuen Strategie, aber vermutlich arbeitet man diese gerade erst noch aus.

Toy Story 5, Eiskönigin 3, Vaiana 2 und mehr: Disney mit neuen Kinofilmen Disney hat im Rahmen der Geschäftszahlen bekannt gegeben, dass Moana 2 noch in diesem Jahr in die Kinos kommen wird, der Film startet am 27. November. Viele haben erst 2025 […]8. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->