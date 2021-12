Marvel Studios: Neuer Spider-Man startet sehr erfolgreich im Kino

Das Kino erholt sich ganz langsam, das hat man gerade erst beim aktuellen Bond gesehen. Viele Kinofilme floppen aber weiterhin, da die Menschen derzeit sicher etwas strenger auswählen, welchen Kinofilm sie sich jetzt anschauen wollen.

Marvel Studios wieder beliebt wie zuvor

Der neue Spider-Man mit dem Titel „No Way Home“ zeigte sich von der Pandemie aber gänzlich unbeeindruckt, denn am ersten Wochenende hat man weltweit schon über 587 Millionen Dollar eingespielt. Das ist auch ohne Pandemie ein guter Start.

In den USA ist das sogar der erfolgreichste Kinostart nach den letzten Anvengers-Filmen und es zeigt, dass die Marvel Studios weiterhin die Massen in die Kinos locken können. Auch in Deutschland gab es fast 1 Million Besucher:Innen.

Mich wundert das nicht, denn es war auch bei uns der erste Kinobesuch nach fast drei Jahren. Schon im Vorfeld war klar, dass Spoiler den Film versauen können (ist auch so) und daher wollten wir nicht warten, bis man den Film streamen kann.

Das Kino erholt sich also und die Kinobetreiber sind sicher froh, dass Disney den Film nicht parallel bei Disney+ anbietet. Ich sehe die VIP-Tickets eigentlich eher kritisch, für den Spider-Man hätte ich aber eigentlich sehr gerne eins gekauft.

