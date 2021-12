Marvel Studios: Shang-Chi bekommt einen weiteren Film

Die Marvel Studios haben in der aktuellen Phase des MCU (Marvel Cinematic Universe) einen neuen Superhelden eingeführt: Shang-Chi. Falls ihr Disney+ nutzt, dann könnt ihr „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ bereits streamen.

Gegenüber Deadline hat man nun verraten, dass der Produzent des Films, Destin Daniel Cretton, bei Disney bleibt und weitere Projekte plant. Dazu gehört unter anderem ein zweiter Teil bei den Marvel Studios – Details gibt es jedoch keine.

Darüber hinaus soll Cretton auch eine Marvel-Serie für Disney+ produzieren, aber auch zu dieser schweigt das Unternehmen bisher noch. Es wäre also möglich, dass Shang-Chi nicht nur einen Film, sondern vielleicht noch eine eigene Serie erhält.

