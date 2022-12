Marvel zeigt Trailer für Guardians of the Galaxy Volume 3

Am 5. Mai kommt Guardians of the Galaxy Volume 3 in die Kinos und ich hätte noch nicht mit einem Trailer in diesem Jahr gerechnet, aber Disney war der Meinung, dass jetzt (im Rahmen der Brazil Comic Con 2022) ein guter Zeitpunkt dafür ist.

Sieht gar nicht mal so schlecht aus, der Fokus scheint auch auf der Geschichte von Rocket zu liegen und man spürt hier und da, dass es der letzte Film der Reihe sein könnte. Für James Gunn ist es damit jedenfalls abgeschlossen, denn er wechselt zu DC und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier sowas wie ein kleines Finale sehen.

Guardians of the Galaxy Volume 3 (Trailer Deutsch)

Guardians of the Galaxy Volume 3 (Trailer Englisch)

