Mastercard bringt „Click to Pay“ nach Deutschland

Mastercard startet ab dem nächsten Jahr mit „Click to Pay“ (C2P) für Online-Zahlungen in Deutschland. Click to Pay ist eine Möglichkeit, innerhalb des gewohnten Kartenzahlungsprozesses zu bezahlen. Anstatt die Kartendaten und die Adresse manuell einzugeben, können Kunden mit Click to Pay einfach ihre Karte auswählen. Mastercard führt das System online im Detail aus.

@MastercardDE bringt #ClickToPay 2024 nach Deutschland – einfaches und schnelles Bezahlen beim Online-Shopping. Im Gespräch: Hedi Krüger, Head of Products and Solutions bei #Mastercard und Dr. Peter Schönweitz von @VIMpay auf der Next Generation Payment 💳 @BANKINGCLUB pic.twitter.com/6lk53TZhNV — MastercardDE (@MastercardDE) September 27, 2023

Click to Pay basiert auf den EMV-Spezifikationen und wurde für Online-Zahlungen gemeinsam von Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB und China Union Pay entwickelt. Vom Komfort her erinnert es etwas an PayPal oder auch die Lösungen von Google und Apple. Kunden mit einer Visa-Karte können das Ganze bereits nutzen, wie man zum Beispiel bei der DKB nachlesen kann.

