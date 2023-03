Holt man jetzt auf? Mazda hat einen neuen Chef

Die Elektroautos von Mazda kann man an einer Hand abzählen, man kann sie sogar an einem Finger abzählen, es gibt nämlich nur ein Modell. Und das wird nicht direkt positiv in Testberichten bewertet, denn es kann nicht mit der Konkurrenz mithalten.

Mazda hat den Trend verschlafen und daher wurde das Elektroauto zu einem Hybrid umgebaut, um mehr Reichweite herauszuholen. Das dürfte in der Branche auch einmalig sein. Und daher wirbt Mazda auch mit dem Dieselmotor für die Klimaneutralität und hat die große Hoffnung, dass das mit den E-Fuels etwas wird.

Mazda mit neuem Chef ab Sommer

Womöglich kommt jetzt aber das Umdenken, denn im Sommer soll Masahiro Moro als neuer CEO die Leistung übernehmen. Sofern er angenommen wird, das ist noch nicht final beschlossen. Es wird sich aber zeigen, ob dieser neue Chef die aktuelle Elektro-Strategie von Mazda überarbeitet oder mehr Druck für die Zukunft macht.

Ich bin skeptisch, denn er sieht „große Produkte“ als neuen Wachstumsbereich für Mazda und kündigt schon jetzt weitere Kostensparmaßnahmen an. Klingt nicht so, als ob der 62-Jährige den frischen Schwung mitbringt, den Mazda gerade benötigt.

Sagen wir es mal so: Ich würde derzeit nicht zwingend auf Mazda wetten, wenn es um die Zukunft der Branche geht. Vielleicht täusche ich mich, aber wenn ich mir so anschaue, mit welchem Tempo die Konkurrenz voranschreitet, und selbst da sind einige recht langsam unterwegs, dann wird es Mazda wirklich nicht leicht haben.

Warten wir aber mal ab, welche Strategie der neue Mazda CEO vorschlägt.

