McDonald’s Deutschland nimmt 250. Ladesäule für Elektroautos in Betrieb

McDonald’s Deutschland und EWE Go haben bereits im Jahr 2020 eine Kooperation zur Förderung der E-Mobilität geschlossen. Inzwischen wurde ein Meilenstein erreicht.

Bis zum Jahr 2025 soll es an über 1.000 McDrive-Standorten der McDonald’s Restaurants die Möglichkeit geben, das eigene Elektro-Fahrzeug mit „100 % Ökostrom“ zu laden. In dieser Woche nun haben EWE Go und McDonald’s Deutschland die 250. Ladesäule in Betrieb genommen. Die „Jubiläumssäule“ steht in Delmenhorst am Hasporter Damm.

-->

🏆 EWE Go & @McDonaldsDENews haben heute die 250. Ladesäule in Betrieb genommen. Die Jubiläumssäule steht in Delmenhorst am Hasporter Damm. Bis 2025 soll es an über 1.000 McDrive-Standorten #Ladestationen mit 100 % Ökostrom geben. Alle Standorte ➡️ https://t.co/Muuh8EEmvB pic.twitter.com/42wi6hown5 — EWE AG (@EWE_AG) August 9, 2022

Im Rahmen der Kooperation stellt McDonald’s mit seinen Restaurants die Standorte zur Verfügung, EWE Go verantwortet den Aufbau und den Betrieb der Ladesäulen. Zum Einsatz kommen Ladesäulen von EWE Go (sogenannte High Power Charger) mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW.

EWE Go ist eine hundertprozentige Tochter des fünftgrößten Energieversorger Deutschlands, der EWE AG.

Auch Elektroautos lassen Kleinkinder schnell einschlafen Heute schauen wir mal mit einem etwas anderen Auge auf Elektroautos. Citroën hat nämlich eine Studie mit 2.000 Eltern von Babys und Kleinkindern durchgeführt, die auf ein Elektro- oder Hybridfahrzeug umgestiegen sind. Das Ergebnis: 56,4 % der befragten Eltern gaben…7. August 2022 JETZT LESEN →

-->