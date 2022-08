Auch Elektroautos lassen Kleinkinder schnell einschlafen

Heute schauen wir mal mit einem etwas anderen Auge auf Elektroautos. Citroën hat nämlich eine Studie mit 2.000 Eltern von Babys und Kleinkindern durchgeführt, die auf ein Elektro- oder Hybridfahrzeug umgestiegen sind.

Das Ergebnis: 56,4 % der befragten Eltern gaben an, dass ihr Kind in ihrem neuen Auto leichter oder genauso leicht einschlafen könne, als in ihrem vorherigen Benzin- oder Dieselfahrzeug. Nur 11,9 % sagten, dass es mit einem Elektroauto schwieriger sei, ihre Kinder zum Einschlafen zu bringen, während 15,8 % sich nicht sicher waren.

-->

Immerhin 44 %, also fast die Hälfte, aller befragten Eltern berichtete, ihr Kind bereits auf eine kurze Autofahrt mitgenommen zu haben, um beim Einschlafen zu unterstützen. Laut der erhobenen Daten braucht ein Kind im Durchschnitt 16,5 Minuten, um im Auto einzuschlafen, wobei 96 % der Eltern angaben, dass ihr Kind normalerweise in 30 Minuten oder weniger einschlafe.

Die wichtigsten Faktoren, die nach Ansicht der Eltern das Einschlafen von Babys und Kleinkindern während einer Autofahrt fördern, sind die sanften Bewegungen des Fahrzeugs auf der Straße (46 %), eine angenehme Temperatur im Auto (41 %) und ein bequemer Sitz (40 %). Mehr als ein Drittel der Eltern (34 %) gaben gegenüber Citroën an, dass sie eine ruhige Fahrt für den wichtigsten Faktor zum Einschlafen ihres Kindes halten.

Tesla bietet Pool neben Supercharger an Tesla hat von Anfang an erkannt, dass man bei einem Elektroauto auch hier und da ein bisschen Entertainment benötigt, wenn man mal eine längere Strecke fährt und an einem Supercharger steht. Bisher lag der Fokus eher auf Unterhaltung im Auto,…2. August 2022 JETZT LESEN →

-->