McPlant: Burger King begrüßt McDonald’s in der pflanzenbasierten Fast-Food-Welt

Seit dieser Woche gibt es wie angekündigt die McPlant Nuggets neu im McDonald’s Kosmos. Zusätzlich kam der McPlant Burger, den es bereits in anderen McDonald’s Märkten gab, nun dauerhaft in Deutschland auf die Speisekarte. Burger King nahm das zum Anlass, McDonald’s mit einer Social-Media-Kampagne in der pflanzenbasierten Fast-Food-Welt zu begrüßen.

Natürlich bleibt ein wenig Stichelei dabei nicht aus, schließlich bietet Burger King nicht nur bereits länger Plant-based Produkte an, sondern auch eine deutlich größere Auswahl. Nachfolgend seht ihr die Motive der Kampagne, die selbstverständlich symbolträchtig vor virtuellen McDonald’s Filialen platziert wurde.

McDonald’s möchte nach eigenen Angaben mit den neuen Produkten vor allem Flexitarier ansprechen, also Menschen, die zeitweise auf Fleisch verzichten möchten. Vom 2. bis 5. März 2023 erhalten McDonald’s Kunden und registrierte Nutzer der McDonald’s App die Chance auf einen von je 100.000 Coupons, um den McPlant Burger und die McPlant Nuggets gratis zu probieren.

Burger King: Vegane Produkte werden „markiert“ Burger King ging im letzten Jahr mit einer provokanten These an den Start: Vegan ist das neue Normal. Doch dann verlor das Unternehmen die Vegan-Zertifizierung aufgrund mehrere Vorfälle. Jetzt steuert man gegen. Burger King hatte im Oktober letzten Jahres die…20. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->