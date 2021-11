MediaMarkt und Saturn starten Singles Day 2021

MediaMarkt und Saturn starten auch in diesem Jahr wieder einen „Singles Day“. Dabei verspricht man Rabatte auf zahlreiche Produkte.

Am morgigen 11. November 2021 ist es wieder seit. Sowohl in seinem Onlineshop als auch in allen Märkten in Deutschland lädt MediaMarkt zum Singles Day ein. Auch Saturn ist in diesem Jahr wieder mit einer Aktion zum Singles Day dabei, und zwar ebenfalls sowohl in seinem Onlineshop als auch in allen Saturn-Märkten in Deutschland.

MediaMarkt und Saturn: 11 % Rabatt auf den Verkaufspreis

Welche Aktion hat man sich zum Singles Day 2021 überlegt? Ganz einfach: Bei Kauf vorrätiger ausgewählter Aktionsprodukte im Onlineshop der Händler zwischen 11. November 2021 um 00:01 Uhr und dem 13. November 2021 um 23:59 Uhr oder in einem Markt vor Ort in Deutschland zwischen dem 11. November 2021 und 13. November 2021 erhalten alle Kunden einen Rabatt von 11 % auf den ausgewiesenen Verkaufspreis.

Der Rabatt wird jeweils an der Kasse oder bei Onlinekauf im Warenkorb abgezogen. Außerdem heißt es wieder: „nur solange der Vorrat reicht“. Aufgrund begrenzter Warenmengen können Aktionsgeräte also bereits am ersten Aktionstag ausverkauft sein. Man behält sich eine Verlängerung der Aktion zwar vor, ob diese erfolgen wird, ist aber noch unklar.

Ausgenommen von der Aktion sind: Bücher, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards, digitale Guthabenkarten, Tchibo Cafissimo, Nespresso Kapseln und Grafikkarten. Bedenkt bitte obendrein, dass es aktuell noch zu technischen Einschränkungen kommen kann.

