MediaMarkt und Saturn: Uber Sofort-Lieferung gestartet

MediaMarkt Saturn und Uber haben bereits im Februar eine strategische Lieferpartnerschaft vereinbart. Inzwischen ist diese gestartet.

Kunden in ganz Deutschland erhalten jetzt eine Sofort-Lieferoption von Mediamarkt und Saturn und Uber. In rund 200 Märkten in zahlreichen Großstädten können sich Kunden ihre Technikbestellungen per Uber Direct innerhalb von 90 Minuten nach Hause (oder sonst wohin) liefern lassen. Bis Ende des Jahres sollen alle Märkte deutschlandweit angeschlossen sein.

Ermöglicht wird der neue Service durch die Integration von Uber Direct in die digitalen Kanäle von MediaMarkt Saturn, bei dem die Kunden im Bestellprozess lediglich die Option der Sofortlieferung auswählen müssen. Diese kostet einmalig 4,99 Euro und wird – falls verfügbar – auf der Produktdetailseite angeboten.

Nicht nur für sehr kleine, sondern auch für mittelgroße Produkte wie Staubsaugerroboter konnte ich das neue Angebot in meinem Test buchen. Natürlich kommt es immer darauf an, welchen Markt man als den „eigenen“ Markt vorab festgelegt hat. Die konkreten Voraussetzungen für den Service sind:

Bestellung während Öffnungszeiten des versendenden Marktes bis spätestens 2 Stunden vor Ladenschluss.

Verpackte Ware wiegt bis zu 23 kg, mit den Dimensionen 100 cm x 60 cm x 60 cm.

Zustelldresse liegt innerhalb des durch Uber abgedeckten Servicegebiets

Legitimation des Kunden bei Zustellung.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->