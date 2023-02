Mehr lokale Supermärkte: Amazon hat große Ziele

Im Rahmen der Entlassungen und Sparmaßnahmen von Amazon könnte man meinen, dass die lokalen Supermärkte keine große Zukunft haben. Doch genau das Gegenteil sei laut Andy Jassy der Fall, das hat er jetzt der Financial Times verraten.

Amazon will „groß werden“ und 2023 geht es los. Die ersten Supermärkte in den letzten Jahren waren mehr Experimente und Amazon hat viel getestet, so der Chef des Unternehmens. Amazon hofft, dass man jetzt eine gute Formel gefunden hat.

Wir befinden uns noch in der Anfangsphase. Wir hoffen, dass wir im Jahr 2023 ein Format haben, mit dem wir groß rauskommen wollen, und zwar auf der physischen Seite. Wir haben in der Vergangenheit viel experimentiert und schnell gehandelt. Und dann, wenn wir etwas gefunden haben, das uns gefällt, verdoppeln wir es, und das haben wir vor zu tun.

Das könnte bedeuten, dass wir nach den Experimenten in den USA womöglich eine richtige Offensive sehen werden, denn Amazon ist dafür bekannt, dass man eine Kategorie gerne dominiert. Und womöglich beinhaltet das dann auch einen globalen Launch. Bisher gibt es die Supermärkte von Amazon nämlich nur in den USA.

